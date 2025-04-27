Telegraph: в британском Лидсе мужчина с арбалетом и ружьем напал на прохожих
В Великобритании мужчина с арбалетом и ружьем напал на прохожих. В результате пострадали три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.
«Три человека получили ранения в ходе инцидента с участием мужчины, вооруженного арбалетом, в (городе — ред.) Лидс», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в пригороде Лидса в субботу вечером.
Отмечается, что подозреваемый уже задержан, проводится расследование.
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