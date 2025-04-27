Telegraph: в британском Лидсе мужчина с арбалетом и ружьем напал на прохожих Происшествия 27 апреля 2025 00:04

В Великобритании мужчина с арбалетом и ружьем напал на прохожих. В результате пострадали три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

«Три человека получили ранения в ходе инцидента с участием мужчины, вооруженного арбалетом, в (городе — ред.) Лидс», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в пригороде Лидса в субботу вечером. Отмечается, что подозреваемый уже задержан, проводится расследование. Ранее сотрудники правоохранительных органов провели задержание двух подростков, которых подозревают в избиении несовершеннолетнего в школе на улице Радужной в Новой Москве.