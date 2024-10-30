Telegram оштрафовали из-за каналов, призывающих к отделению Урала от РФ

Таганский суд столицы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за неудаление ряда каналов, где были призывы отделить Урал от остальной части РФ, сообщает ТАСС .

Роскомнадзор направил в организацию Telegram Messenger Inc. в электронном виде уведомления, где говорится о нарушении порядка распространения информации.

Специалисты мессенджера не удалили указанные каналы в установленный законом срок — в течение суток с момента получения уведомления.

Среди Telegram-каналов, которые требовал удалить Роскомнадзор, есть ресурсы, где были призывы к жителям Урала к выходу из состава страны. Также нужно было удалить каналы с пропагандой ультраправых идей, с призывами поддерживать ВСУ.

По данным столичного суда, первыми такие каналы обнаружили работники прокуратуры, сведения о них передали в Роскомнадзор.

Постановление выпущено 15 октября. Суд признал Telegram Messenger Inc. виновной в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). До этого подробности дела не обнародовали.