Тела захвативших заложников в ростовском СИЗО похоронят тайно

Тела убитых преступников, которые захватили заложников в ростовском СИЗО, не будут выдавать родственникам, их похоронят в тайне от всех, сообщает РИА Новости .

Уголовное преследование мужчин за участие в террористической деятельности было прекращено из-за их ликвидации силовиками.

Адвокат Дмитрий Аграновский пояснил, что в таком случае тела преступников для захоронения не выдаются. Кроме того, о месте расположения их могил не сообщается.

Инцидент с захватом заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону произошел утром в воскресенье. Шесть заключенных террористов выбрались из камеры и захватили двух сотрудников изолятора. Преступников ликвидировал спецназ в ходе штурма, заложники были освобождены.