Видео: тела убитых детей в СНТ Тверской области выносили в черных мешках

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Тела четверых убитых детей в Тверской области вынесли из дома в черных мешках

В Тверской области произошла трагедия. По предварительным данным, отец виновен в смерти своих четырех детей. В Сети появились видео с места происшествия, сообщает 360.ru .

Сообщается, что отец мог зарезать собственных детей.

На одной записи видно, как тела детей извлекают из дома в черных мешках.

На другом видео с места событий сотрудники скорой помощи оказывают поддержку матери погибших, которая переживает невыносимую утрату.

Также в Сети появилось видео с места происшествия.

Ранее сообщалось, что в убийстве четверых детей в СНТ «Межурка» Калининского округа подозревают отца.