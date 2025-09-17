Тела трех геологов достали из озера Амудиса в Забайкалье
Тела трех геологов достали из озера Амудиса в Забайкальском крае, в котором ранее затонул вездеход с девятью пассажирами, сообщает РЕН ТВ. Всего при аварии погибли пять специалистов.
На данный момент поисково-спасательные работы подошли к концу. Тела, которые достали из воды, перевезены в районную больницу для опознания.
Тела еще двух геологов не найдены. Работы продолжатся 18 сентября.
15 сентября вездеход с девятью геологами на борту спускался с горы к озеру Амудиса. Внезапно у машины отказали тормоза. Вездеход угодил в воду и затонул.
Четыре геолога спаслись. Они несколько часов добирались до места связи, чтобы вызвать спасателей. Остальные пять человек погибли.
Следствие возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.