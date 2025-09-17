сегодня в 14:54

Тела трех геологов достали из озера Амудиса в Забайкалье

Тела трех геологов достали из озера Амудиса в Забайкальском крае, в котором ранее затонул вездеход с девятью пассажирами, сообщает РЕН ТВ . Всего при аварии погибли пять специалистов.

На данный момент поисково-спасательные работы подошли к концу. Тела, которые достали из воды, перевезены в районную больницу для опознания.

Тела еще двух геологов не найдены. Работы продолжатся 18 сентября.

15 сентября вездеход с девятью геологами на борту спускался с горы к озеру Амудиса. Внезапно у машины отказали тормоза. Вездеход угодил в воду и затонул.

Четыре геолога спаслись. Они несколько часов добирались до места связи, чтобы вызвать спасателей. Остальные пять человек погибли.

Следствие возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.