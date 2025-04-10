Тела 9 жителей обнаружены в селе Махновка Курской области
Украинские военные убили 9 жителей села Махновка в Курской области. На многих телах нашли огнестрельные ранения, сообщает пресс-служба СК РФ.
Следователи расследовали дело о теракте. Они смотрели дома в населенном пункте. В результате были найдены тела 9 местных жителей с признаками насильственной смерти.
По данным правоохранителей, не позднее марта текущего года ВСУ обстреляли дома в Махновке. Следователи обнаружили не только тела убитых мирных граждан, но и сильные разрушения.
Эти факторы свидетельствуют о применении артиллерийского вооружения. На 6 телах нашли огнестрельные ранения. Одна из погибших — пожилая женщина, ей выстрелили в голову.
Следователи назначили экспертизы, проводится опознание тел. Устанавливаются все причастные к убийству военные ВСУ.