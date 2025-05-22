Техошибка и заблокированные счета: петербуржца ошибочно признали умершим

Житель Петербурга, столкнувшись с блокировкой банковской карты из-за ошибочного признания его умершим, обратился за помощью в прокуратуру, сообщает «Бриф24» .

В прокуратуре Колпинского района рассмотрели жалобу 50-летнего петербуржца. Мужчина обнаружил, что его банковский счет заблокирован, так как он был ошибочно объявлен мертвым. Как сообщили в пресс-службе ведомства, от представителей организации горожанин узнал, что его зарплатная карта была аннулирована в связи с констатацией его смерти.

Проведенная проверка установила, что причиной произошедшего стала техническая ошибка в медицинском учреждении. Там зарегистрировали смерть человека с похожими персональными данными.

«Указанная запись препятствует мужчине реализовывать свои права: ни зарплату получить, ни купить имущество, ни продать, ни в больницу лечь он не имеет права. Свобода передвижения также ограничена», — отметили в ведомстве.

Прокурор Колпинского района направил в суд иск с требованием признать недействительной запись акта о смерти и аннулировать ее. В настоящее время заявление находится на рассмотрении.