«Течения сумасшедшие»: друг пропавшего в заплыве рассказал о Босфоре
Фото - © Наталья Волкова / Фотобанк Лори
Знакомый пропавшего без вести во время заплыва в Босфоре россиянина Николая Свечникова заявил, что в этих местах очень сильные подводные течения, сообщает газета «Известия».
«Нужно понимать реалии Босфора. Это действительно очень большое пространство водное. <…> Там сумасшедшие подводные течения», — сказал Дмитрий Михалев.
Он считает, что спасатели в ходе поисков могут ограничиться только береговой линией.
В минувшее воскресенье стало известно о пропаже Николая Свечникова. По одной из версии, он мог пострадать от судороги ноги, а затем его унесло течением. О происшествии сообщили в больницы и полицию, сейчас поисками занимается Береговая служба.
