«Течения сумасшедшие»: друг пропавшего в заплыве рассказал о Босфоре

Друг пропавшего в заплыве в Босфоре рассказал о сильных течениях

Знакомый пропавшего без вести во время заплыва в Босфоре россиянина Николая Свечникова заявил, что в этих местах очень сильные подводные течения, сообщает газета «Известия» .

«Нужно понимать реалии Босфора. Это действительно очень большое пространство водное. <…> Там сумасшедшие подводные течения», — сказал Дмитрий Михалев.

Он считает, что спасатели в ходе поисков могут ограничиться только береговой линией.

В минувшее воскресенье стало известно о пропаже Николая Свечникова. По одной из версии, он мог пострадать от судороги ноги, а затем его унесло течением. О происшествии сообщили в больницы и полицию, сейчас поисками занимается Береговая служба.

