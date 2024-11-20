ТАСС: ракеты ATACMS по России запускали с кочующей установки HIMARS

Ракеты ATACMS, с помощью которых ВСУ во вторник атаковали Брянскую область, были запущены с кочующей установки HIMARS, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника из силовых структур.

Установку постоянно перемещали, в результате ее огневая позиция менялась.

ВСУ выпустили по Брянской области шесть американских дальнобойных ракет ATACMS. Российские силы ПРО сбили пять из них и повредили еще одну.

После этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что атака ракетами ATACMS по России говорит о желании Запада эскалировать конфликт. Также он добавил, что без участия США эти удары не были бы возможными.