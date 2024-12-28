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«Талибан»* начал военную операцию на границе с Пакистаном

Бойцы «Талибана»* начали военную операцию на границе с Пакистаном. Было разнесено несколько КПП, организация вошла на границу страны, сообщает Mash .

В результате этих действий погибли минимум 19 пограничников.

Telegram-каналы пишут, что операция стала ответом на удар ВВС Пакистана по базам «Техрик-е Талибан Пакистан»* в провинции Пактика (Афганистан). В результате атаки погибли 46 человек.

Минобороны «Талибана»* подчеркнуло, что не признает границ с Пакистаном. Представитель министерства Инайятулла Хорезми отметил, что Афганистан не считает провинцию Хайбер-Пахтунхва частью соседней страны.

На данный момент талибы занимаются переброской танков, БМП и иной бронетехники к границе с Пакистаном.

*Организация признана террористической и запрещена в России.