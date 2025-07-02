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Такси и каршеринг столкнулись в центре Москвы, пострадали 6 человек

На Комсомольском проспекте рядом с домом №99 в центре Москвы столкнулись такси и каршеринг. Пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по столице.

Из-за столкновения двух машин марки Chery травмы разной степени тяжести получили шесть человек. Автомобиль такси получил большие повреждения — у него почти полностью смят капот.

У каршеринга поцарапан бок и сдулась шина. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

Ранее на 33 километре МКАД столкнулись легковушка и грузовик. Один человек погиб.