Тайская актриса требует арестовать россиянина, избившего ее брата

Известная в Таиланде актриса требует арестовать туриста из России, который избил ее брата, пытавшегося разнять пьяных мужчин, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в ночь на 25 сентября. 30-летний владелец ресторана Ratchada Soi 3* Рачан Виджитвонгтонг попытался успокоить двух нетрезвых гостей, которые требовали обслужить их, хотя заведение было уже закрыто.

Виджитвонгтонг пришел к скандалящим туристам по просьбе младших сотрудников ресторана. В ходе конфликта один из скандалистов избил его. На видеоролике с камер наблюдения видно, что он несколько раз бьет жертву кулаками, а после этого еще и ногой в голову.

Как пишут местные СМИ, на владельца ресторана напал уроженец РФ. Заявление в полицию по данному инциденту подали через три дня. Но полицейские не стали арестовывать туриста, так как начатая по делу медэкспертиза займет минимум неделю. При этом 3 октября подозреваемый в избиении должен сам покинуть Таиланд.

Родная сестра пострадавшего — популярная в стране актриса и модель Чалида Виджитвонгтон. У нее в соцсетях свыше 5 млн подписчиков. Девушка пожаловалась на бездействие тайской полиции по этому делу и провела в Сети пресс-конференцию. Она также потребовала разобраться в произошедшем.

Из-за выступления актрисы дело приобрело большой резонанс. Пользователи соцсетей начали требовать ареста российского туриста. По словам артистки, представители полиции попросили ее простить россиянина и не портить туристический имидж Таиланда.