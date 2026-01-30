Тайна раскрыта? Названа возможная причина пропажи Усольцевых под Красноярском

В ситуации с исчезновением семьи Усольцевых в Красноярском крае наиболее вероятная версия – о несчастном случае. Условия в тех краях весьма сложные, рассказала глава и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт. Об этом пишет РИА Новости .

В Приморье есть похожие территории, где в горах исчезают люди. В поход в них можно пойти в хорошую погоду, а затем она испортится за несколько часов.

При этом для похода в горы нет прогноза погоды, как в случае с городами. Рядом с ними может быть и туман, и все что угодно.

«Поэтому мы склоняемся к тому, что, возможно, с людьми произошел несчастный случай», — добавила Вульферт.

Семья Усольцевых, состоящая из двух родителей и пятилетней девочки, исчезла рядом с поселком Кутурчин в Красноярском крае 28 сентября. Они пошли в туристический поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь.

Активные поиски семьи закончились 12 октября. Но их продолжали искать в формате точечных задач. 30 января мероприятия возобновили.

