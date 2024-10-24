Т-Банк частично перестал работать в некоторых регионах России
Downdetector: крупный сбой произошел в работе Т-Банка
Проблемы с доступом к сервисам Т-Банка наблюдаются в шести регионах России. Об этом сообщается на сайте Downdetector.
Проблемы в работе сервисов Т-Банка наблюдаются в Новосибирской, Самарской, Нижегородской, Ленинградской областях. Также на сбои жалуются в Пермском крае и Санкт-Петербурге.
Большинство пользователей сообщают о неработающем мобильном приложении. У других людей не функционирует сервис и сайт.
Ранее произошел крупный сбой в работе Telegram. Пользователи подавали массовые жалобы, однако причины проблем так и не были названы.