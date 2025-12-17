Сын режиссера Роба Райнера обвинен в убийстве родителей в Лос-Анджелесе

Сын режиссера Роба Райнера Ник Райнер обвинен в убийстве родителей в Лос-Анджелесе, тела которых были обнаружены 15 декабря. Прокурор округа Лос-Анджелес сообщил, что обвиняемому может грозить смертная казнь, однако окончательное решение о мере наказания пока не принято, сообщает «Царьград» .

В Лос-Анджелесе 32-летний Ник Райнер, сын известного режиссера Роба Райнера, обвиняется в убийстве своих родителей. Останки 78-летнего Роба Райнера и его супруги, 70-летней фотохудожницы Мишель Райнер, были найдены 15 декабря.

Прокурор округа Лос-Анджелес Натан Хохман сообщил на пресс-конференции, что обвиняемому может грозить максимальное наказание — пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение или смертная казнь. Он подчеркнул, что решение о требовании смертной казни еще не принято.

«Мы приложим все усилия, чтобы привлечь убийцу к ответственности», — заявил Хохман.

Прокурор добавил, что при выборе меры наказания будут учитываться пожелания семьи погибших. Мотив преступления пока не раскрыт. Ник Райнер был задержан по подозрению в убийстве родителей, расследование продолжается.

