Сын иноагента-борца с рептилоидами наварил мефедрона на всю Самару

Сын иноагента Лады-Русь* попался в нарколаборатории в своей самарской квартире

В Самаре задержан сын иноагента Светланы Лады-Русь (Пеуновой)* Илья, в квартире которого нашли лабораторию по производству мефедрона и 10 кг запрещенных веществ. Наследнику женщины, называющей себя последней надеждой человечества в борьбе с рептилоидами, грозит пожизненное лишение свободы, сообщает Baza .

Силовики нагрянули в самарскую квартиру Пеунова еще в феврале. Правоохранители получали наводку на мужчину и предполагали, что он может производить наркотики. Ранее его уже задерживали по «наркотической» статье.

Пеунов не только производил запрещенные вещества, но и сам их тестировал, утверждает источник журналистов.

Наследник Лады-Русь* стал фигурантом уголовного дела по 228-й статье УК, ему грозит пожизненное лишение свободы. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Мать Ильи — Светлана Лада-Русь (Пеунова)* — бывшая учительница, которая бросила работу и занялась психологией с медициной, впоследствии образовав своеобразный культ вокруг своей персоны. Она объявляла себя спасительницей и последней надеждой людей в борьбе с рептилоидами с планеты Нибиру.

В России Лада-Русь* заочно арестована по нескольким обвинениям, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и мошенничество. Она объявлена в международный розыск.