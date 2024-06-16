Свыше 50 мигрантов задержали в Петербурге в ходе полицейского рейда

Полицейские повели рейд по петербургским оптовым рынкам, там было задержано более 500 мигрантов, сообщает «Бриф24» .

Всего полиция проверила свыше 350 приезжих.

Поводом для полицейского рейда стало похищение иностранца. Его насильно посадили в автомобиль и увезли в район Пулковских высот. Мужчину избили, отобрали у него телефон и деньги.

При проверке документов мигрантов силовики нашли несоответствия в режиме пребывания иностранцев в РФ, поэтому 50 граждан других стран привлечены к административной ответственности.