Свыше 50 мигрантов задержали в Петербурге в ходе полицейского рейда
Полицейские повели рейд по петербургским оптовым рынкам, там было задержано более 500 мигрантов, сообщает «Бриф24».
Всего полиция проверила свыше 350 приезжих.
Поводом для полицейского рейда стало похищение иностранца. Его насильно посадили в автомобиль и увезли в район Пулковских высот. Мужчину избили, отобрали у него телефон и деньги.
При проверке документов мигрантов силовики нашли несоответствия в режиме пребывания иностранцев в РФ, поэтому 50 граждан других стран привлечены к административной ответственности.