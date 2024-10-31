SVT: на Украине погиб шведский наемник

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В Швеции сообщили о гибели наемника на Украине

На Украине погиб шведский наемник, воевавший на стороне ВСУ, сообщает газета «Известия» со ссылкой на телеканал SVT.

По данным телеканала, наемник погиб в середине октября. Его имя, возраст и военную специальность не называют.

Он отправился на Украину и «воевал под Киевом и Артемовском», утверждается в публикации.

Ранее сообщалось, что при попытке вторжения в Брянскую область были ликвидированы опытные наемники из США, Польши и Канады.