Связист «Ростелекома» погиб при атаке ВСУ на Курскую область

Минцифры: один связист погиб, второй ранен при атаке ВСУ в Курской области

Связист Александр Некрасов погиб в результате атаки украинских военнослужащих на Курскую область. В момент трагедии группа инженеров проводила восстановительные работы в Рыльске, сообщает пресс-служба Минцифры РФ .

​Александр работал в местном филиале телекоммуникационной компании «Ростелеком» более 20 лет. Его напарник Андрей Бариев был ранен и госпитализирован в Курскую областную больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В ведомстве подчеркнули, что это первый случай с начала СВО, когда связисты становятся жертвами нападения при выполнении профессионального долга.

«Выражаю искренние соболезнования семье Александра. Желаю сил и скорейшего выздоровления Андрею», — заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

С 6 августа украинские силы активно атакуют приграничные районы Курской области, ведя огонь по мирным жителям и гражданским объектам. Подразделения ВС РФ продолжают операцию по уничтожению противника на территории страны.