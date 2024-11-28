Свет отключили в Киеве и двух областях Украины после ударов ВС РФ
Экстренные отключения света произошли в Киеве и минимум еще двух регионах Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-каналы СМИ соседней страны.
Помимо украинской столицы, без света оказалась и Киевская область. Перебои в подаче электричества наблюдаются также под Житомиром.
Во всех регионах Украины работает воздушная тревога. Над Киевом она звучит уже почти семь часов подряд. Взрывы слышали в Харькове, Ровно, Одессе, Кропивницком и Луцке.
Ранее сообщалось, что Украина подверглась самому масштабному удару российских беспилотников в ночь с 25 на 26 ноября. Страну атаковали одновременно 188 БПЛА.