сегодня в 08:00

Свет отключили в Киеве и двух областях Украины после ударов ВС РФ

Экстренные отключения света произошли в Киеве и минимум еще двух регионах Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-каналы СМИ соседней страны.

Помимо украинской столицы, без света оказалась и Киевская область. Перебои в подаче электричества наблюдаются также под Житомиром.

Во всех регионах Украины работает воздушная тревога. Над Киевом она звучит уже почти семь часов подряд. Взрывы слышали в Харькове, Ровно, Одессе, Кропивницком и Луцке.

Ранее сообщалось, что Украина подверглась самому масштабному удару российских беспилотников в ночь с 25 на 26 ноября. Страну атаковали одновременно 188 БПЛА.