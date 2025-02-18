Супруги в Австралии морили дочь голодом, чтобы сделать ее «балериной-принцессой»

Семейная пара из австралийского города Перт довела свою дочь-балерину до истощения. Вес 17-летней девушки составлял всего 27 кг, сообщает «Bild на русском» *.

Супруги намеренно ограничивали девушку в питании, образовании и социальных контактах. Родители называли дочь своей «балериной-принцессой» и не хотели, чтобы она взрослела.

Девочка обучалась дома и не посещала школу, чтобы быть изолированной от сверстников. Единственным исключением были уроки балета, где преподаватели заметили ее чрезмерную худобу и детское поведение. Отец даже подделывал документы, чтобы скрыть ее реальный возраст.

Родители не только ограничивали дочь в питании, но и намеренно замедляли ее психологическое развитие. Даже в подростковом возрасте ей позволяли смотреть лишь детские мультфильмы, а на день рождения дарили кукол Барби.

Воспитатели из балетной школы сообщили о ситуации в социальные службы лишь после госпитализации пострадавшей из-за критического истощения. Суд установил, что родители делали все возможное, чтобы удержать дочь в зависимом состоянии и не позволить ей покинуть дом.

Суд признал родителей виновными и приговорил отца к 6,5 годам тюрьмы, а мать — к 5 годам лишения свободы. При этом девушка просила суд оправдать родителей, объясняя, что не знает, как жить самостоятельно. Сегодня экс-балерина восстанавливает здоровье и набирает вес.

*СМИ признано в России иностранным агентом.