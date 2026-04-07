Судья из Краснодара незаконно вернула преступникам имущество на 10 млрд

Судья из Краснодара Ольга Борисова незаконно вернула криминальным авторитетам их имущество на 10 миллиардов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В августе 2024 года государство подало в суд на банду, которая незаконно застроила украденные у государства земли бывшего совхоза «Чкаловский». Ущерб оценили более чем в 6 миллиардов рублей. Суд первой инстанции арестовал имущество преступников, а вышестоящий суд это решение оставил в силе.

Однако ответчики не согласились и обжаловали решение в кассационном порядке. Одновременно они начали давить на суд. Для этого они вступили в неформальные отношения с представителями Четвертого кассационного суда. Помочь им согласились председатель судебной коллегии О. В. Борисова и советник председателя А. А. Мамай.

При их содействии 15 августа 2025 года кассационный суд отменил арест на главный актив преступников — гостиницу «Кроун Плаза» (бывшую «Интурист») в центре Краснодара стоимостью 10 миллиардов рублей.

