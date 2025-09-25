Суд вынес приговор мужчине, избившему до смерти историка-искусствоведа Кирсанову

Преображенский суд Москвы приговорил к 12 годам и 5 месяцам колонии уроженца Кыргызстана, забившего до смерти известного искусствоведа, писателя и педагога, историка костюма Раису Кирсанову, сообщает «МК: срочные новости» .

Вопиющий случай произошел в октябре прошлого года в столице. Мужчине отказали в работе, тогда он напился и устроил загул по городу. Когда он замерз, прохожие помогли ему зайти в подъезд многоквартирного дома на Открытом шоссе.

Неадекват стал буянить и ломиться во все квартиры. К несчастью, Раиса Мардуховна не заперла дверь. Мужчина ворвался к ней и жестоко избил. Женщину доставили в больницу, но спустя несколько дней она скончалась. Ей было 78 лет.

Кирсанова работала в институте им. Щукина, была удостоена премии Национальной академия индустрии моды «За честь и достоинство в профессии». Кроме того, она писала книги и также получала за свое творчество высокие награды.

