Суд в Приморье отказался менять меру пресечения французскому велосипедисту

сегодня в 07:39

Приморский краевой суд в четверг рассмотрел апелляционную жалобу защиты французского велосипедиста Софиана Сехили на постановление Уссурийского райсуда от 6 сентября, которым избрана мера пресечения в виде ареста, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.

По результатам пересмотра выводы суда первой инстанции были признаны краевым судом законными и обоснованными, поэтому предыдущее постановление оставлено без изменения, а апелляция адвокатов — без удовлетворения.

На постановление суда также подана апелляционная жалоба юриста, сторонам конфликта предоставлен срок, чтобы принести свои возражения.

Ранее Сехили задержали во Владивостоке, когда он пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии. Мужчину обвиняют в незаконном пересечении границы РФ.

