Суд в Москве продлил домашний арест мужчине, жестоко избившему модель с Кубани

Московский суд оставил под домашним арестом Дмитрия Кузьмина, который обвиняется в жестоком избиении своей экс-возлюбленной — кубанской модели Анжелики Тартановой. У девушки после происшествия отсутствует почти половина черепа, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Кузьмин является фигурантом дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему продлили домашний арест до 9 апреля.

В конце ноября 2025 года кубанская модель пропала в Москве. Через две недели ее нашли в тяжелом состоянии в реанимации. Она была сильно избита, из-за чего потеряла память. Перед пропажей девушка рассталась со своим парнем и съехала от него.

Девушке сделали трепанацию черепа, она до сих пор продолжает восстанавливаться. Процесс требует больших вложений.

В январе модель заключила с Кузьминым мировое соглашение. Обвиняемый оплачивает ее лечение. Защита девушки даже планировала обжаловать домашний арест ее экс-возлюбленного.

