Суд Подольска приговорил женщину к 12 годам лишения свободы

Подольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Фариды Султонмамадовой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В суде установлено, что у Султонмамадовой на почве мести к своему сожителю после обоюдной ссоры возник преступный умысел, направленный на убийство их совместного 2-летнего сына. С этой целью подсудимая, находясь 12 октября 2024 года в дневное время в зоне разгрузки товаров супермаркета на улице Большая Серпуховская в городе Подольске, влила в горло своего малолетнего сына уксусную кислоту с концентрацией 70%. В результате ребенку были причинены тяжкие телесные повреждения в виде химических ожогов подбородочной области, шеи, слизистой желудка и пищевода, а также верхних дыхательных путей.

Довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство ребенка, злоумышленница не смогла, поскольку оперативно прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали малолетнего в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя Подольской городской прокуратуры приговорил виновную к 12 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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