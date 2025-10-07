Суд отказал в иске россиянке, родившей и бросившей дочь в аэропорту Антальи

Суд отклонил иск жительницы РФ Екатерины Бурнашкиной, которая родила и оставила дочь в аэропорту турецкой Антальи. Она просила признать незаконным решение органов опеки в том, что ей отказали во временной опеке над девочкой, рассказала ее представитель Виктория Елисеева. Об этом пишет ТАСС .

Бурнашкину задержали 13 октября 2024 года в аэропорту в Анталье. Она родила дочь в туалете воздушной гавани, бросила ее там и хотела улететь в РФ.

В феврале уголовный суд турецкого города приговорил ее к 15 годам тюрьмы. Юристы подали аппеляцию. Бурнашкину выпустили 9 июля.

В подмосковной Электростали на девушку возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство новорожденной (часть 3 статьи 30, статья 106 УК РФ). Малышку отправили в гостевую приемную семью в Московской области.

MSK1 сообщает, что матери Екатерины Бурнашкиной тоже отказали в праве опеки над внучкой. До этого защита девушки просила, чтобы матери и бабушке дали разрешение навещать новорожденную.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.