Суд оштрафовал хулигана, разбившего мемориальную табличку на доме Политковской

Суд признал Александра Ф. виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей.

Журналистку Анну Политковскую убили 7 октября 2006 года. В нее выстрелили в подъезде дома на Лесной улице. Убийца сделал четыре выстрела, один из них был контрольным — в голову.

В 2014 году столичный суд приговорил организаторов и исполнителя убийства журналистки к длительным тюремным срокам. В конце 2022 года один из организаторов Сергей Хаджикурбанов был досрочно освобожден из колонии и отправился в зону СВО. Еще один организатор убийства Политковской умер в колонии.

