Суд из-за «обогащения»: экс-налоговик обманул свою тетю и требует с нее 5 млн руб

Экс-налоговик в Москве отправил тете 5 млн и стал судиться из-за ее «обогащения»

Бывший сотрудник налоговой из Москвы придумал новый способ мошенничества. Он отправил тете 5 млн рублей безналом, забрал их наличкой и начал судиться с женщиной из-за незаконного обогащения, сообщает Mash .

42-летний Леонид требует у тети вернуть 5 млн рублей и пени. До этого он рассказал сестре матери, что его банковские карты заблокировали, после чего попросил принять от него перевод в 1 млн рублей, снять деньги и вернуть ему наличкой. Процедура повторялась 5 раз.

Затем мужчина подал на тетю в суд за неосновательное обогащение. Леонид заявил, что якобы случайно отправил 5 раз по миллиону рублей и теперь не может вернуть средства.

Первый иск был отклонен Дорогомиловским судом. После этого мужчина подал 5 отдельных исков общей суммой 6 млн рублей и пени. Они находятся в процессе рассмотрения.

В прошлом Леонид работал в налоговой. При нем из казны пропал 41 млн рублей. В 2016 году мужчина был отправлен в колонию на 2,5 года. Однако материальные средства до сих пор не обнаружили.

