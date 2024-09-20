Суд Флориды отправил под стражу россиянина Постового
Суд американского штата Флорида отправил под стражу россиянина Дениса Постового, сообщил РИА Новости его адвокат Тодд Алан Фостер.
Суд распорядился арестовать Постового и доставить его в Вашингтон, округ Колумбия, сказал представитель защиты.
Ранее против 44-летнего россиянина было выдвинуто обвинение в нарушении американских санкций.
Минюст США считает, что Постовой причастен к поставкам электроники для нужд российской армии, которая используется в СВО.