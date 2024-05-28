Студентка Питера загорала пять часов без крема и получила ожог 80% кожи

В Санкт-Петербурге девушка попала в реанимацию с 80% ожогами тела после того, как пять часов без защитного крема загорала на солнце, сообщает SHOT.

Студентка Университета гражданской авиации загорала под прямыми лучами солнца в парке возле общежития около 16 часов дня в Авиагородке. Спустя полтора часа девушка почувствовала себя плохо и вызвала скорую. Пациентку госпитализировали в ожоговую реанимацию.

Врачи диагностировали у девушки солнечный ожог I степени (поражение поверхностного слоя кожи) 80% поверхности кожи и 2% ожога II степени (поражение кожи на всю глубину). По словам врачей, бледная кожа девушки была не готова к загару.

Сейчас пациентке уже лучше, сегодня ее переведут в обычную палату, а в ближайшее время будут готовить к выписке.