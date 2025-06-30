Студентка-боксерша «накурила» орангутанга вейпом в парке «Тайган»: видео

Студентка курила вейп на пару с орангутангом в парке «Тайган»

В крымском парке «Тайган» студентка дала орангутангу вейп, после чего они курили одну «электронку» на двоих. Теперь ей грозит штраф и пожизненный запрет на посещение зверинца, сообщает «Mash на волне» .

По данным журналистов, герои видео — студентка симферопольского университета по имени Анастасия и орангутанг Дана. Девушка занимается боксом, однако, судя по видео, имеет и вредные привычки.

Во время посещения парка «Тайган» Анастасия решила снять видео с Даной, которой давала вейп. Сначала посетительница самостоятельно покурила «электронку», после чего передала ее Дане — обезьяна повторила за девушкой и тоже сделала затяжки.

Когда снятое Анастасией видео появилось в Сети, ветеринары решили проверить здоровье орангутанга. По имеющимся данным, с Даной все в порядке.