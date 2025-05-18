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Студент проткнул ножом школьника на мастер-классе по самообороне под Кировом

В Кировской области студент проткнул ножом восьмиклассника во время мастер-класса по самообороне. Пострадавшего экстренно госпитализировали и прооперировали, сообщает SHOT .

Инцидент произошел накануне вечером в Котельниче. Первокурсник сельхозтехникума Станислав предложил своему другу Анатолию провести мастер-класс по самообороне с ножом. На улице он начал демонстрировать ножевые удары. Парень увлекся и воткнул перочинный нож прямо в живот друга. Стас испугался и сбежал, бросив истекающего кровью товарища.

Толик самостоятельно добрался до больницы. Врачи диагностировали у пострадавшего проникающее ранение брюшной полости и отправили в операционную.

Ранее в Перми арестовали 16-летнего школьника, подозреваемого в убийстве бабушки и дяди ножом в ходе конфликта.