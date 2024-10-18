Строители по ошибке раскопали братскую могилу у мемориала «Звонница» в Лобне

Строители, которые решили «прибрать за собой», раскопали братскую могилу у мемориала «Звонница» в подмосковной Лобне. Там покоятся останки погибших в Битве за Москву советских воинов, сообщает Baza .

Известно, что администрация городского округа в конце 2023 года заключила контракт с подрядчиком на приведение в порядок центрального парка, в котором находится мемориал. Благоустройство было завершено к концу лета, а подрядчик получил за работу 531 млн рублей — такая сумма указана на сайте госзакупок.

Однако после Дня города у мемориала вдруг появились экскаваторы и начали раскапывать землю, где захоронены останки воинов.

Как заявляет источник, в администрации Лобни пояснили, что подрядчик неправильно понял просьбу «убрать за собой» после выполнения работ. Специально проводить раскопки у обелиска никто не поручал.

По данным местного фонда «Обелиск», который занимается охраной памятников воинской славы, произошедшим уже занимаются в прокуратуре.