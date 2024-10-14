«Строить жену будете»: в Подмосковье УК грубо ответила местному жителю на жалобу

Житель Подмосковья отправил жалобу через интернет-портал «Добродел» на текущий в подвале стояк, но вместо официального ответа получил совет «фильтровать базар», сообщает Telegram-канал «Подмосква» .

Инцидент произошел в Сергиевом Посаде. Житель дома № 2 по улице Мира пожаловался на бездействие управляющей компании, которая не устраняет течь стояка в подвале многоэтажки, и получил неожиданный ответ.

«Уважаемый гражданин! Статус вашего обращения: решено. Выявлены нарушения, меры приняты. Строить жену будете. По проблеме изложили. Фильтруйте базар. С уважением, управляющая компания ООО „УК ЖКХ „Посад-7“», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве жители одного из жилых комплексов пожаловались на управляющую компанию, сотрудники которой пытались устранить прорыв канализации с помощью скотча. В многоэтажке 3 дня не было горячей воды.