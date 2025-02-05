Стрельба у метро в Брюсселе, подозреваемые прячутся в тоннелях

Неизвестные открыли стрельбу возле станции метро «Клемансо» в Брюсселе. Из-за этого работа метрополитена частично парализована, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

По предварительным данным, в результате происшествия жертв нет. При этом подозреваемых в открытии стрельбы все еще не поймали.

Предварительно, они могут находиться в туннелях.

В связи с этим одна из веток метрополитена была закрыта, поезда по ней не ходят. По словам местных властей, это сделано в целях безопасности.

Ранее на западе Москвы произошла перестрелка. Неизвестный открыл стрельбу, а затем скрылся на черном автомобиле марки Mercedes.