Стрельба произошла в ночном клубе Amazura в Нью-Йорке
В нью-йоркском ночном клубе Amazura произошла стрельба, в результате были ранены 11 человек, сообщает РЕН ТВ.
Как пишет The Mirror US, на место ЧП вызвали 10 машин скорой помощи, а также дополнительные экипажи полицейских. Специалисты работают на втором этаже ночного клуба.
Силовики подозревают, что в стрельбе может быть замешан белый BMW.
Место инцидента в городе перекрыто. Полицейские также расширили зону осмотра, так как нашли гильзы.
Ранее стрельба произошла в кафе в городе Цетинье в Черногории. Мужчина убил 10 человек, среди жертв двое детей.