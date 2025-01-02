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Стрельба произошла в ночном клубе Amazura в Нью-Йорке

В нью-йоркском ночном клубе Amazura произошла стрельба, в результате были ранены 11 человек, сообщает РЕН ТВ .

Как пишет The Mirror US, на место ЧП вызвали 10 машин скорой помощи, а также дополнительные экипажи полицейских. Специалисты работают на втором этаже ночного клуба.

Силовики подозревают, что в стрельбе может быть замешан белый BMW.

Место инцидента в городе перекрыто. Полицейские также расширили зону осмотра, так как нашли гильзы.

Ранее стрельба произошла в кафе в городе Цетинье в Черногории. Мужчина убил 10 человек, среди жертв двое детей.