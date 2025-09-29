сегодня в 17:15

Стрела из лука отрикошетила от дерева и влетела в 20-летнего парня в Подмосковье

В Московской области госпитализировали 20-летнего парня, в которого попала стрела из лука. По словам пострадавшего, он упражнялся в стрельбе с возлюбленной, но стрела рикошетом отлетела от дерева и попала ему в грудь, сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на Ступинскую больницу.

Парень и девушка стреляли из лука в парке. После ранения пострадавший попал в Ступинскую больницу

По словам врач-хирурга медучреждения Тимура Колесникова, стрела вошла между ключицей и правым ребром, пробив парню верхушку легкого. Молодому человеку «невероятно повезло», что его крупные кровеносные сосуды не пострадали, подчеркнул доктор.

«Мы успешно удалили инородное тело, а потом ушили поврежденное легкое и дренировали плевральную полость», — рассказал хирург.

Вскоре молодого пациента выпишут из больницы.

