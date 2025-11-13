Страсть разгорелась: киргизка откусила язык и губы парню во время поцелуя

В Кыргызстане девушка откусила часть языка и губы парня во время поцелуя

В Джалал-Абадской областной больнице Кыргызстана сообщили о состоянии парня, у которого девушка откусила часть языка в Манасе. По информации Sputnik , состояние молодого человека оценивается как удовлетворительное.

Врачи утверждают, что девушка повредила примерно четверть языка и часть нижней губы пострадавшего. В настоящее время пациент употребляет только жидкую пищу и готовится к пластической операции.

Медики предупреждают, что в дальнейшем у мужчины могут возникнуть проблемы с речью, а именно с дикцией. Происшествие случилось в Манасе, где во время поцелуя девушка нанесла увечья своему партнеру.

После задержания и допроса в полиции, девушка была отпущена, так как пострадавший отказался выдвигать обвинения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.