Страсть разгорелась: киргизка откусила язык и губы парню во время поцелуя
В Джалал-Абадской областной больнице Кыргызстана сообщили о состоянии парня, у которого девушка откусила часть языка в Манасе. По информации Sputnik, состояние молодого человека оценивается как удовлетворительное.
Врачи утверждают, что девушка повредила примерно четверть языка и часть нижней губы пострадавшего. В настоящее время пациент употребляет только жидкую пищу и готовится к пластической операции.
Медики предупреждают, что в дальнейшем у мужчины могут возникнуть проблемы с речью, а именно с дикцией. Происшествие случилось в Манасе, где во время поцелуя девушка нанесла увечья своему партнеру.
После задержания и допроса в полиции, девушка была отпущена, так как пострадавший отказался выдвигать обвинения.
