Страшный пожар: опубликованы кадры горящего склада в подмосковном Кощейкове

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Сильный пожар разгорелся на складе в округе Пушкинский

Днем 21 июня жители деревни Кощейково в округе Пушкинский стали очевидцами пожара на складе. На опубликованных кадрах видно, что здание полностью охвачено огнем, пишет Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Видео страшного пожара сняли проезжающие мимо автомобилисты. На нем видно, что языки пламени полностью охватили здание. Над местом пожара в небо поднимаются черные густые клубы дыма.

Предварительно известно, что горит складское помещение. Что именно там хранилось, пока неизвестно.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало. Все обстоятельства случившегося уточняются.