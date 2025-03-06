Страшные кадры: малыш выбежал на трассу и был сбит машиной в Петербурге

Трехлетний ребенок попал под машину в Петербурге

В Санкт-Петербурге отец не сумел удержать трехлетнего ребенка, который вырвался из его рук и выбежал на трассу. Малыша тут же сбила машина, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Херсонской улице. Страшные кадры произошедшего появились в Сети.

На них видно, как мальчик выбегает на проезжую часть — он вырвался из рук отца.

Мужчина пытался ухватить ребенка за капюшон, но не успел. Мальчика сбила машина. Что стало с малышом после этого, неизвестно.

Ранее в Кемерове дети катались с горки прямо на проезжую часть. Один ребенок неожиданно вылетел на дорогу, где ехала машина.