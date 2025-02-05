Станок содрал скальп с девушки на предприятии в Самаре

В Самаре девушка лишилась скальпа, когда ее волосы зажевал станок на предприятии. Инцидент классифицировали как несчастный случай, сообщает Baza .

23-летняя девушка Мария начала работать на одном из предприятий по металлообработке в Самаре в декабре 2023 года. Девушку взяли на должность контролера ОТК, то есть соответствия продукции на токарных станках.

Инцидент произошел весной 2024 года. Мария находилась на предприятии и проходила мимо одного из станков. Она решила пропустить коллег вперед и допустила ошибку — повернулась к устройству спиной, встала слишком близко.

В результате станок зажевал волосы, убранные в хвост, затянул их и начал наматывать на металл. Мария выжила. У нее в результате инцидента было сотрясение мозга. Обнаружили также скальпированную рану кожи головы, шеи и гематомы.

Ранее в Сети опубликовали кадры девушки, которой срезало скальп в Подмосковье.