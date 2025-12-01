Страшная смерть в 16 лет: УАЗ с подростками упал с обрыва в Дагестане
В Ахвахском районе Дагестана 16-летний подросток погиб при падении автомобиля УАЗ с обрыва. В машине находились еще трое несовершеннолетних, которым удалось выжить, сообщила пресс-служба республиканского главка МВД России.
Происшествие случилось днем 30 ноября на окраине села Цолода. По данным Baza, водитель «Хантера» остановился на возвышенности из-за спустившего колеса. Он поставил машину на ручной тормоз и вышел осмотреть неисправность.
В этот момент в салоне оставались четверо пассажиров в возрасте 14, 15 и 16 лет. Далее автомобиль самопроизвольно пришел в движение, скатился вниз и упал с 10-метровой высоты.
Один из подростков получил тяжелые травмы и умер на месте. Трое его приятелей были доставлены в больницу.
Накануне в Москве произошла авария с участием иномарки Mercedes-Benz и «ВАЗ», в результате которой одну из машин разорвало на части. ДТП унесло жизнь человека.
