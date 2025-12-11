Страшная авария в Кемерове: перевернулась машина с ребенком

На перекрестке улиц Марковцева и Ворошилова в Кемерове столкнулись две машины

На перекрестке улиц Марковцева и Ворошилова в Кемерове произошло ДТП, в котором столкнулись два автомобиля. Серьезно пострадал ребенок, сообщает Сiбдепо .

От сильного удара одна из машин перевернулась, а находившийся поблизости пешеход едва успел уклониться, чтобы не попасть под удар. К несчастью, десятилетняя девочка, находившаяся в салоне автомобиля, получила серьезные травмы и была срочно госпитализирована в областную детскую клиническую больницу имени Атаманова.

Проведенное обследование выявило страшный диагноз — внутреннее кровотечение, вызванное разрывом печени. Как сообщили представители пресс-службы КОДБ, подобные травмы крайне нетипичны для детей, и для спасения жизни маленькой пациентки потребовалось привлечение лучших хирургов города. К экстренной операции незамедлительно присоединился глава отделения из больницы имени М. А. Подгорбунского. Операция началась спустя полтора часа.

В течение четырех часов, с восьми вечера до полуночи, медики отчаянно боролись за жизнь ребенка. Хирургам удалось успешно устранить два серьезных повреждения. В настоящее время девочка находится в отделении реанимации. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.

