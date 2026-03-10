Странно «тикает»: в Москве силовики проверяют подозрительный автомобиль

На востоке Москвы найден подозрительный автомобиль, от которого доносится странное «тиканье», сообщает «Осторожно, Москва» .

Автомобиль припаркован в одном из дворов на Щелковском шоссе. По слова местных жителей, иномарка стоит здесь уже давно.

Во вторник очевидцы услышали странный звук, исходящий от машины. Он похож на тиканье. Предварительно, это может быть звуком сигнализации. Люди вызвали специалистов, чтобы те проверили авто.

Силовики уже прибыли на место. Сейчас автомобиль осматривают. Также правоохранители разыскивают его владельца.

