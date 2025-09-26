Столичный суд оштрафовал Божену Рынску за унижение русских

Суд в Москве оштрафовал на 20 тыс. рублей журналистку и блогера Божену Рынску (Малашенко) за унизительные высказывания в адрес русских, сообщает РИА Новости .

Об этом написано в официальных судебных документах. В них говорится, что Рынску публично в интервью, которое доступно в Сети, допустила высказывания с унижением достоинства группы лиц по нацпризнакам (русских).

Ранее столичная прокуратура заявила, что Тверской райсуд Москвы оштрафовал на 20 тыс. рублей Рынску. Ее признали виновной по статье о возбуждении ненависти или вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

Причиной для возбуждения дела в отношении журналистки стал лингвистический анализ ее постов, который выявил признаки враждебного отношения к представителям русской национальности.

