Столичный СК закончил расследование дела в отношении главы Meduza* Тимченко**

Московские следователи передали в суд материалы уголовного дела, возбужденного в отношении основательницы проекта Meduza* Галины Тимченко**. Правоохранители заявили, что получили все доказательства вины женщины, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве .

В отношении Тимченко** возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной организации, которая в РФ признана нежелательной). Она объявлена в розыск. Также суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил Тимченко** под арест заочно.

По данным следствия, в сентябре 2024 года и в марте 2025 года фигурантка публиковала в Сети ролики, вовлекая граждан в деятельность нежелательной организации. Также своими действиями она формировала протестные настроения.

Следователи получили доказательства, изобличающие Тимченко** в совершении преступления. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

*Признана в РФ СМИ- иностранным агентом и нежелательной организацией.

**Внесена Минюстом в реестр иностранных агентов.

