Столб огня до небес: кадры мощного взрыва на газопроводе в США

Опубликованы кадры взрыва на газопроводе в США, где пострадал человек

4 февраля в американской Луизиане прогремел взрыв на одном из газопроводов. В результате происшествия пострадал оператор. Кадры с последствиями взрыва опубликовал РЕН ТВ .

На выложенном видео видно, что после взрыва появились огромный огненный столб и плотный дым. По словам очевидцев, пламя и дым были видны даже за 30 км от места происшествия.

Протяженность трубопровода превышает 45 км. Поставки газа по нему полностью остановлены. Специалисты уверяют, что пожар не распространяется, а ситуация под контролем.

Раненым оказался один из сотрудников-операторов. У него диагностировали повреждения легкой степени тяжести. Полиция штата проводит расследование по факту случившегося.

