«Стоять, работает ОМОН!»: силовики с шокерами ворвались на тренировку детей

В клуб единоборств Agressor в Мытищах ворвались спецназовцы в полной экипировке, с шокерами и автоматами. В это время там проходила тренировка по ММА детско-юношеских групп от 14 лет, сообщает Baza .

С криками «Всем стоять, работает ОМОН!» силовики вошли в помещение. Они разделили детей по возрасту, потребовали документы и посадили в ринг. Затем правоохранители вызвали родителей, чтобы те забрали подростков.

Свое поведение спецназовцы мотивировали комендантским часом с 22:00 до 06:00. В это время дети должны находиться дома, а тренировка проходила с 20:00 до 21:30. По словам родителей, подростки укладывались в это время, чтобы безопасно добраться до дома.

Отец одного из ребят попытался поспорить с силовиками. Его удивило, что ребенка задерживают за 1,5 часа до комендантского часа. ОМОНовцы вывели мужчину на улицу, а затем спросили у других родителей, желает ли кто-то еще «поговорить». Неизвестно, применяли ли к мужчине силу. От тренеров потребовали написать объяснительную.

Ранее силовики внезапно ворвались в академию единоборств «Молодые Орлы» на Восточно-Кругликовской улице в Краснодаре. Они уложили детей и их родителей лицом в пол, а затем попытались найти среди них мигрантов.