Сточили 23 здоровых зуба: жительницу Екатеринбурга изуродовали стоматологи

Екатеринбурженка не может нормально есть и говорить после лечения у стоматологов. Девушка отдала за изуродовавшие ее вмешательства почти 2 млн рублей, сообщает Baza .

Ольге Т. понадобилась помощь стоматологов из-за постоянной боли под старыми коронками, установленными еще в 2010 году. Она обратилась в частную клинику, прием вел ортопед-гнатолог Илья Ш.

Врач сообщил о необходимости удалить старые конструкции и поставить имплантаты. Однако девушке после операции стало еще хуже — у нее началось воспаление. При этом лечение в клинике она продолжила по настоянию врача.

В итоге девушке сточили 23 здоровых зуба и поставили новые коронки. Перед вмешательством необходимые обследования ей не делали. Теперь девушка мучается от боли мышц и костей лица, воспаления и деформации челюсти. Екатеринбурженка не может нормально есть, да и говорит с трудом. Врач в клинике отказался продолжать лечение.

За все вмешательства девушка заплатила почти 2 млн рублей. После такого «лечения» ей теперь необходимо дорогостоящее восстановление.

Когда Ольга захотела вернуть средства, в клинике ей ничего не ответили. Она обратилась в суд. Первое заседание состоится 8 декабря.

Ранее москвичка лишилась зубов и симметрии лица после неудачного удаления зуба мудрости в частной стоматологии. Врач, делавший операцию, в ответ на жалобы прислал девушке стикер с крысой и надписью «Мир жесток»

